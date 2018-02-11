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Уголовное дело возбуждено по факту крушения в Подмосковье самолета Ан-148, сообщает Следственный комитет России.
В произошедшем правоохранители усмотрели признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ – "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Согласно предварительным данным, воздушное судно "Саратовских авиалиний" вылетело из московского Домодедово. На борту находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Самолет потерпел крушение в Раменском районе Московской области.
В настоящий момент на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Также по поручению главы СКР Александра Бастрыкина для оказания практической помощи в расследовании туда направлены криминалисты Главного управления криминалистики.
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