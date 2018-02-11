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Новосибирск занял одиннадцатую строчку рейтинга самых загруженных дорог Европы. Рейтинг учитывает трафик в более чем тысяче мировых городов, пишет "ВГТРК — Новосибирск" со ссылкой на данные компании INRIX.
Отмечается, что в минувшем году каждый новосибирец подарил дорожным пробкам 52 часа своей жизни или 22% от проведенного за рулем времени. Результат объединяет данные, которые собраны в разное время суток, в разные дни недели и в разных частях города. Новосибирск занял восьмое место в РФ, 11-е в Европе и 31-е место в мировом рейтинге загруженных дорог.
В мире столько же времени в пробках проводят автомобилисты небольшого бразильского города Сан-Жозе и швейцарской Женевы.
Подчеркивается, что Новосибирск по масштабам пробок уступает лишь двум федеральным столицам, причем Москва уже дважды находится на второй строчке мирового антирейтинга (лидер — Лос-Анджелес). Среди сибирских городов к Новосибирску ближе Красноярск, однако он находится в рейтинге намного ниже, а горожане проводят в пробках меньше времени.
Также добавляется, что за минувший год дорожная ситуация в Новосибирске стала хуже. Город поднялся на три строчки вверх.
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