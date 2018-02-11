Фото: Mash
Кадры, снятые в предположительном месте крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", опубликовал телеграм-канал Мash.
На видео засняты фрагменты авиасудна. Напомним, по предварительной информации, самолет "Саратовских авиалиний" вылетел из московского Домодедово. По данным СКР, на борту находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Самолет потерпел крушение в Раменском районе Московской области.
Читайте также: СМИ сообщили о крушении самолета в Подмосковье
В настоящий момент на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ – "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Комментарии