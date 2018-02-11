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МЧС России открыло "горячую линию" после крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" под Москвой, передает ТАСС.
Номер телефона "горячей линии": 8-800-775-17-17.
"Психологи МЧС России окажут информационную и психологическую поддержку близким людей, находившихся на борту воздушного судна", — заявили в Центре экстренной и медицинской помощи МЧС России.
Напомним, что самолет Ан-148 выполнял рейс из московского "Домодедово" в Орск. Авиасудно пропало с экранов радаров спустя несколько минут после взлета.
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На борту находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
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