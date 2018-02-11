Фото: armenpress.am
Киев не ввел военное положение в Крыму, поскольку Конституция Украины не позволяла проводить выборы в таких условиях. Об этом пишет ИА Regnum со ссылкой на слова экс-депутата Украины от Крыма Андрея Сенченко.
Он отметил, что тогда изменить Конституцию страны было бы невозможно, так как парламентское большинство было сформировано Партией регионов.
По словам Сенченко, у и.о. президента Украины Александра Турчинова "был соблазн" пожертвовать выборами ради военной операции в Крыму.
"Соблазн был, и, если бы мы согласились, Турчинов, может, до сих пор был бы и.о. президента", — отметил Сенченко, добавив, что нужно было понимать, в каком состоянии Украина находилась в глазах мирового сообщества.
Напомним, Крым стал российским в 2014 году после референдума, на котором за воссоединение с РФ проголосовали свыше 95% жителей полуострова.
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