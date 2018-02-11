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Свидетельства одного из местных жителей, рассказавшего о крушении самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области, опубликовал телеканал РЕН-ТВ.
"Город весь на ушах стоит. Самолет пролетел немножко по касательной и упал в Раменском районе", - приводит его слова телеканал. Мужчина добавил, что хлопка он не слышал.
Напомним, Ан-148 "Саратовских авиалиний" с 71 человеком на борту потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья, выполняя рейс из Домодедово в Орск.
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Авиасудно пропало с экранов радаров спустя несколько минут после взлета.
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СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
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