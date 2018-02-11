Фото: gi-wom.ru
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким жертв крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом пишет Life со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
"Президент выражает глубокие соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких в этой катастрофе", — цитирует его слова издание.
Подчеркивается, что Путин дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ.
Напомним, пассажирский самолет разбился спустя семь минут после вылета из московского аэропорта Домодедово. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
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