Фото: Mash
Причиной крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" с 71 человеком на борту в Подмосковье мог стать отказ и последующий взрыв одного из двигателей воздушного судна.
"Предварительная причина крушения самолета Ан-148 в Подмосковье — отказ и последующий взрыв одного из двигателей", — информирует телеграм-канал Mash.
Также сообщается, что в данный момент подъезды к месту крушения расчищают с помощью тракторов.
На место выехал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В сообщении СКР подчеркивается, что следствием будут рассмотрены все возможные версии произошедшего.
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По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
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