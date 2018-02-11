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Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
Новости

СМИ опубликовали список членов экипажа Ан-148, потерпевшего крушение

, ИА "Амител"
По предварительным данным, на борту находился 71 человек
Фото: Mash
 
Список членов экипажа самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", потерпевшего крушение в Раменском районе Московской области, опубликовало издание Life со ссылкой на телеграм-канал Mash.
 
  • В перечне следующие имена: 
  • Губанов В. — командир экипажа;
  • Гамборян С. — второй пилот;
  • Славинская А. — бортпроводник;
  • Коболь В. — бортпроводник;
  • Сергеев О. — техник;
  • Рябинин А. — техник.
 
Напомним, что всего, по данным Следственного комитета, на борту находился 71 человек – шестеро членов экипажа и 65 пассажиров. 
 
Предварительной причиной крушения самолета называется отказ и последующий взрыв одного из двигателей воздушного судна, однако официального подтверждения этому нет. 
 
По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. 
 
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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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