Фото: Mash
Радиопереговоры с самолетом Ан-148, потерпевшим крушение в Раменском районе Московской области, опубликовал телеграм-канал Mash.
В эфире слышно, как диспетчеры вызывают борт 703, но не получают ответа.
Напомним, что всего, по данным Следственного комитета, на борту находился 71 человек – шестеро членов экипажа и 65 пассажиров.
Предварительной причиной крушения самолета называется отказ и последующий взрыв одного из двигателей воздушного судна, однако официального подтверждения этому нет.
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По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
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