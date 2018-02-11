Черный ящик обнаружен на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МЧС по Московской области Сергея Полетыкина.
По его словам, сейчас место, где ведутся поисковые работы, оцеплено Росгвардией и ГУВД по Московской области.
Решаются вопросы по организации спасательных работ в ночное время. В частности, специалисты устанавливают дополнительные осветительные башни, сообщил Полетыкин.
Напомним, 11 февраля 2018 года самолет Ан-148 потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту судна находился 71 человек. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
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