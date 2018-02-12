Шесть комплектов наград было разыграно в воскресенье, 11 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане. Главное событие для России – выход в полуфинал турнира по керлингу дуэта Крушельницкий-Брызгалова. Россияне, несмотря на поражение от Швейцарии со счетом 8:9, пробились в ½ финала, где в понедельник в 18:05 по Барнаулу сыграют со своими нынешними обидчиками. Отметим, что по ходу игры наша пара вела 7:2, но упустила победу. Стоит надеяться, что перед повторной игрой с альпийской сборной будут сделаны правильные выводы.

Сюрприз дня

Также особняком стоит четвертое место 21-летнего лыжника Дениса Спицова в скиатлоне на дистанции 30 км у мужчин. Чемпиону наш соотечественник уступил 12 секунд, а бронзовому призеру – всего лишь 2,5 секунды. При этом Спицов обошел многих куда более титулованных соперников. Ну а весь пьедестал почета в этом виде остался за Норвегией.

В командном турнире у фигуристов россияне вышли на 2-е место перед заключительным днем. Во многом это стало возможным благодаря одиночнице Евгении Медведевой. Между тем отрыв от Канады – 6 очков – очень велик, и, скорее всего, нам придется довольствоваться серебром.

Надеялись мы в воскресенье на медаль в мужских санях. После двух заездов Роман Репилов шел третьим, однако он провалил предпоследнюю попытку, в итоге став только 8-м.

Россиянка Регина Рахимова заняла 10-е место во фристайле в дисциплине "могул". Лучшей стала представительница Франции, а вот бронзовая награда отправится в Казахстан. Это первая медаль у стран из бывшего СССР, если не считать добытой накануне бронзы Семена Елистратова в шорт-треке.

Провал дня

После того, как накануне не блеснули наши женщины-биатлонистки, была слабая надежда, что мужчины смогут превзойти своих соотечественниц. На деле все закончилось катастрофой. Матвей Елисеев допустил пять промахов и занял позорное 83-е место из 87, Антон Бабиков с четырьмя штрафными кругами стал 57-м. Он пробился в гонку преследования, куда вышли 60 лучших, но, честно говоря, особого смысла выходить завтра на старт нет.

Курьез дня

Скоростной спуск у мужчин в горнолыжном спорте, где должен был участвовать и Павел Трихичев, перенесли на 15 февраля из-за сильного ветра. Впрочем, забота о жизни и здоровье спортсменов со стороны организаторов – вещь похвальная.

Еще из примечательного отметим старт наших хоккеисток в олимпийском турнире. Началось все, правда, не слишком хорошо – сухое поражение от канадок – 0:5.

Что посмотреть 12 февраля на Играх

Биатлон, женщины, гонка преследования на 10 км (старт в 17:10). Татьяна Акимова начнет гонку 20-й, отрыв от лидера – 1 минута 18 секунд, Ульяна Кайшева – 33-я (отставание – 1:52). Биатлон, мужчины, гонка преследования на 12,5 км (в 19:00). Антон Бабиков стартует 57-м, отрыв от лидера – 02:09.

Горнолыжный спорт. Женщины, гигантский слалом. Начало соревнований в 11:45. Наши – Анастасия Силантьева и Екатерина Ткаченко в фаворитах не значатся. Конькобежный спорт, женщины 1500 м, начало в 19:30. От России была заявлена Ольга Граф, но она за неделю до Игр объявила, что не поедет на Олимпиаду в знак протеста. Остальные 168 российских спортсменов, допущенных МОК, ее примеру не последовали.

Прыжки на лыжах с трамплина у женщин (в 19:50). Главная российская звезда и надежда сборной – Ирина Аввакумова. Если она в ударе, пьедестал почета не выглядит чем-то нереальным.

Сноуборд, женщины, слоупстайл – в 08:00. От РФ выступит Софья Федорова. Главное достижение российской спортсменки – уже сам выход в финальную часть соревнований. Мужчины, фристайл, дисциплина "могул" (старт в 19:00 по Барнаулу). Ранее Александр Смышляев стал вторым в квалификации. Очевидно, что он – один из фаворитов в последующей борьбе за медали.

Фигурное катание. Завершается командный турнир. Мужчины и женщины выступят с произвольной программой в 08:00 и 09:10 соответственно, а затем произвольный танец покажут пары в 10:20.

Медальный зачет

После второго игрового дня на Олимпиаде пока лидируют немцы: 3 золотых и 1 бронзовая награды. Больше всех медалей – 8 – у норвежцев (1-4-3). У России пока 1 бронза. Такой же результат у Финляндии, Италии и Казахстана. Всего медали Олимпийских игр завоевали уже 14 стран.