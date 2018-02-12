Белый дом выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-148 саратовской авиакомпании в Подмосковье. Об этом пишет РИА "Новости".
"Соединенные Штаты глубоко опечалены трагической гибелью людей на борту рейса 703 саратовской авиакомпании. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и народу России", — сказано в сообщении пресс-службы.
Напомним, авиакатастрофа произошла в воскресенье, 11 февраля. Самолет Ан-148 потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту судна находился 71 человек. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , на данный момент рассматривается несколько версий крушения: погодные условия, ошибка экипажа, а также техническая неисправность. В то же время специалисты отмечают, что погодные условия были хорошими.
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