Спасателям в настоящее время удалось обнаружить тела только двух погибших в авиакатастрофе в Подмосковье. Об этом пишет "Газета.ру".
Напомним, всего на борту самолета находился 71 человек. Все они погибли. Катастрофа произошла в воскресенье, 11 февраля. Пассажирский самолет выполнял рейс Москва – Орск (Оренбургская область). Воздушное судно пропало с радаров практически сразу после взлета.
На данный момент рассматривается несколько версий крушения: погодные условия, ошибка экипажа, а также техническая неисправность. В то же время специалисты отмечают, что погодные условия были хорошими. Несколько СМИ сообщили, что самолет мог столкнуться с вертолетом "Почты России".
Комментарии
ага, набрал эшелон 70 (7км) и там внезапно вертолёт. специально облегченный вертолет однажды садился на Эверест- за это дали кучу денег и рекорд гиннеса.
конечно взрыв- Для опознания погибших потребуется генетическая экспертиза. Об этом сообщил 11 февраля на селекторном совещании в МЧС России министр транспорта РФ Максим Соколов
КВС А.Романов - "Возможно самопроизвольное разрушение корпуса воздушного судна"
власти перед "выборами" будут все скрывать и отрицать, как о теракте над Синаем.
Очевидцы крушения самолета под Москвой единодушно говорят о том, что судно взорвалось в воздухе на их глазах.
«Взрыв был шапкой. Турбина, как при взлете. Портом тишина и потом взрыв. Стекла затряслись, гляжу — купол, как шапка у гриба. И мы побежали туда», — рассказали жители Раменского района Подмосковья, передает «Лайф».
По их словам, они обнаружили множество тел, лежавших под снегом.
Опять все с вранья начинается, погода хорошая - но погодные условия как версия катастрофы, а теракта как версии нет...
снег валил, а самолет из экономии не обработали антиобледенительной жидкостью.
09:13, 10:31
- гость - "набрал эшелон 70 (7км) и там внезапно вертолёт", "Опять все с вранья начинается"
Вранье начинается в комментариях.
Самолет выше 1800м не поднимался. Потом быстро опустился до 1500м, затем поднялся на 1800 и резко пошел вниз. На 900м пропал с экранов
12.02.2018 11:21
- гость -
СМИ говорят эшелон 70, флайтрадар говорит 6000 футов. кому верить? за 7 минут полета набирают 4-7км.
флайтрадар самый точный- Веб-сервис для слежения и получения информации о воздушных судах использует технологию ADS-B. Воздушное судно, оборудованное ADS-B-транспондером, во время всего полёта Mode ["S"], примерно каждую секунду генерирует и отправляет в эфир (на частоте 1090 МГц) широковещательное, открытое радиосообщение, в котором содержатся актуальные на момент отправления данные - свои точные координаты (определённые с помощью GPS), свою текущую скорость, высоту и другую информацию.
Flightradar24 использует около 9000 ADS-B приёмников, установленных по всему миру, которые получают информацию от самолётов и отправляют её на сервер Flightradar24. Подавляющее большинство приёмников установлены волонтёрами - года два назад они высылали всем желающим приёмник, кабель и антенну на 200 долл. бесплатно. я выяснял, хотел себе поставить такой набор, но потом купил получше.