Алтайские производители представят на фестивале "Сибирская Масленица" 17 февраля свои продукты на территории туристических комплексов "Сибирское подворье" и "Золото Алтая" в селе Новотырышкино. Об этом сообщает управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Участие в фестивале примут более 30 алтайских производителей. Ярмарка пройдет под девизом "Где блины, тут и мы; где с маслом каша – тут и место наше". Традиционно алтайские производители будут угощать свежими и горячими блинами, сбитнем, мёдом и не только.
Сразу семь алтайских производителей привезут на празднование Масленицы широкий ассортимент алтайских сыров. Гости праздника смогут попробовать не только классические сыры, но и широкий ассортимент фермерских сыров от частных сыроварен. Уникальный продукт представит молокоперерабатывающее предприятие из Калманского района – компания "Рикон" – сыр для жарки по старинному рецепту.
Также на ярмарке будет большой выбор мясных продуктов, основу которого составят шашлыки из натурального алтайского мяса. Отдельное важное место займут высоко ценящиеся потребителями со всей России алтайские чаи и бальзамы. Не обойдется праздник и без десертов. Новинки представят также местные производители.
Продовольственная ярмарка "Пир горой" состоится 17 февраля с 11:00 до 18:00 в павильоне №3 на территории ТРК "Сибирское подворье" (Смоленский район, село Новотырышкино).
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