Фото: vk.com/barneos22
Очередная коммунальная авария произошла в центре Барнаула утром в понедельник, 12 февраля.
Как сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22, порыв на сетях произошел в районе пересечения проспекта Калинина и улицы Профинтерна.
В результате аварии вода вышла на поверхность. Горожане опасаются, что очередной потоп обернется "катком". Барнаульцев призывают быть осторожнее.
Комментарии
Не коммунальная авария, которых просто не может быть на новой или свеже отремонтированной инфраструктуре, а разгул стихии!
морозов нет. катка не будет
проклятый совок оставил свои гнилые трубы. надо тариф еще поднять.
Комсомольский перейти невозможно. Воды выше щиколодки.
Каток уже есть. Фуры буксуют.
Не сгорим, так сгнием
А кто ответит?
09:23, +++
Глобальное потупление.
12.02.2018 10:15
- гость -
Виноват Сталин! Не мог предсказать, что советскую власть свергнут, а ворьё строить не умеет, а только воровать. Мог бы и вечные трубы положить.
А комуналки что-то там ещё в четверг мутили на комсомольский-молодёжная