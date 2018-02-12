Фото: mchs.gov.ru
Глава МЧС России Владимир Пучков подтвердил гибель всех людей, находившихся на борту самолета "Саратовских авиалиний", который потерпел крушение в Подмосковье 11 февраля.
"Мы констатируем, что 71 человек, находившийся на борту, погиб. Искренние соболезнования родным и близким", — цитирует слова федерального министра "Интерфакс".
Напомним, трагедия произошла в Раменском районе Московской области. Самолет Ан-148 выполнял рейс из московского Домодедово в Орск.
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На борту воздушного судна находился 71 человек — шестеро членов экипажа и 65 пассажиров.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Рассматриваются разные версии произошедшего.
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