Президент России Владимир Путин переносит рабочую поездку в Сочи в связи с крушением самолета Ан-148 в Подмосковье и возможной необходимостью координации работы правительственной комиссии. Об этом пишет ТАСС.
Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства продолжит рабочий график в Москве. На вторую половину дня у Путина запланированы контакты с главой Палестины Махмудом Аббасом, прибывающим в Россию с рабочим визитом.
Напомним, пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение 11 февраля. Воздушное судно выполняло рейс из Москвы в Орск. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. Все они погибли.
Комментарии
В Сирии американскими военными за сутки убито 215 российских наемников — такие уточненные данные появились сегодня. Удар американской авиации и артиллерии привел к полному уничтожению смешанной группировки войск Ассада и российских контрактников. Об этом в своем Twitter написал известный адвокат Марк Фейгин.
12.02.2018 10:12
- гость -
видел на просторах инета письма одного солдата удачи (не знаю на сколько правдоподобное). Пишет был ад, сначала сошлась пехота - в результате погнали амеров "мокрыми тряпками". Затем накрыла артиллерия и авиация. Все вертушки были с нанесёнными флагами США...
Telegram-канал WarGonzo опубликовал расшифровку «свидетельств атаки американцев на наших в Сирии».
Канал Directorate 4 пишет, что гибель россиян, возможно, произошла в ходе удара 8 февраля, когда «авиация стран Запада нанесла удар по частям правительственных войск, атаковавших позиции „Сирийских демократических сил“ (СДС) в районе населенного пункта Хишам». Однако этот источник не приводит конкретных цифр, возможно, масштаб потерь значительно меньше.
По данным канала, бой шел за месторождение «Конеко», которое стало целью правительственных войск, возможно, поддерживаемых российской ЧВК. «Несмотря на то, что оно физически контролируется СДС, шейх местного племени пообещал отдать его в пользование правительству Сирии (а скорее всего, одному из сирийских бизнесменов лично). Итогом этого договора и стала атака Сирийской Арабской армии (САА)».
«Все стороны сходятся в том, что в результате удара было убито около 100 человек, — сообщает Directorate 4. — Среди них как рядовые солдаты, так и высокопоставленные офицеры и бригадный генерал Юсуф Айша Хайдер… Помимо непосредственно военнослужащих САА, в атаке принимали участие иранские „Бригады Фатимиюн“ и представители российской ЧВК.
О серьезном ударе американцев по проправительственным войскам сообщалось официально. 8 февраля официальные пресс-службы и СМИ публиковали информацию, согласно которой американские силы нанесли артиллерийские и авиационные удары по проправительственным силам и убили около 100 человек. Коалиция назвала эти действия «самозащитой». По данным американцев, в наступлении принимало участие около 500 человек, которые были остановлены совместными действиями истребителей F-22 и F-15, а также дронов MQ-9. Американцы и их союзники потерь не понесли.
CNN со ссылкой на источники в Минобороны США также сообщала о том, что в операцию со стороны проправительственных войск Сирии могли быть включены российские наемники.