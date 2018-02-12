Фото: kazanfirst.ru
Женщина-водитель на Toyota Avensis совершила наезд на пешехода в Барнауле утром в понедельник, 12 февраля.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, инцидент случился на улице Антона Петрова в районе дома №235.
Известно, что женщина-водитель 1981 года рождения, управляя Toyota Avensis, допустила наезд на мужчину 1961 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, ему оказана помощь в травмпункте, не госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
куда мужик шел-то? Надо было стоять боятся у края дороги
там пешики постоянно выскакивают. всегда притормаживать надо
Сделайте уже пересечение улиц Антона Петрова - Попова регулируемым перекрестком.
Не против правил и порядка в обществе. Но часто гдядя на идущих и ковыряющих в носу или по телефону беседующих пешеходов. Не только водители, но и пассажиры справедливо возмущаются. Чаще вижу вызывающее намеренное позерство и гримассы в сторону водителей, к сожалению нет взаимного уважения и на дорогах.
вообще офигели
пешеходыпацаки никакого уважения к чатланам едущим по своим делам
вы че афигели? че на вбросы местного не реагируете?
Автоледя?