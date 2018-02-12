Вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что для российских школьников нужно ввести гибкий график зимних школьных каникул, которые бы совпадали с началом лыжного сезона. Об этом пишет "Российская газета".
Хлопонин отметил, что это нужно сделать для того, чтобы семьи могли отправиться с детьми на горнолыжные курорты. Вице-премьер уверен, что такие меры нужны для развития туристических горнолыжных курортов на Северном Кавказе. В пример он привел страны Европы, где власти подстраивают школьные каникулы зимой под то время, когда в Альпах выпадает снег.
"В Европе этот механизм гибкий. Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми. У нас пока нет такой гибкой системы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно", — отметил Хлопонин.
Комментарии
че за ? отвалите от каникул детей
чтобы семьи могли отправиться с детьми на горнолыжные курорты
нуну
нет у нас денег по курортам шариться
вас ни кто туда и не зовёт.
До сего дня я Хлопонина уважал Вроде бы человек дела. Это не клоун Жириновский, который с аналогичной формулировкой лет 15 назад пролоббировал двухнедельные новогодние праздники, что привело не к повсеместным поездкам в Куршавель, а к всероссийским запоям. Господа, займитесь делом, прекратите вводить-отменять летнее-зимнее время, сдвигать начало учебного года и каникулы. Не нужно переделывать россиян в европейцев или американцев, а также навязывать нам свои вкусы. Фанаты горных лыж найдут время к вам приехать, и лучше если это будет не пик - все сразу, а растянуто по времени. А если у людей нет ни желания, ни финансовых возможностей, насильно не загонишь.
бред какой-то, сколько уже можно смотреть на эту европу.....у нас конечно уровень жизни, а особенно зарплаты такие, чтобы по курортам ездить, издеваются над людьми как хотят со своими выдумками
ненавижу лыжи
ненавижу лыжи
Плюстомилльонов!!!!
Очень актуальная тема для нищего населения страны, миллионы недоедают, а паренек думает, что они на горные лыжи встанут....
И шо таки за дурдом! А если в нашей семье спокон веку не лыжи, а коньки в чести?
Горнолыжные курорты на Северном Кавказе... Семьей... И сколько будет стоить перелет, проживание, прокат снаряжения? Касаемо Красной Поляны - так знакомые (живут в Москве) кататься улетели за границу - там дешевле. Да просто начать с того, что горные лыжи - само по себе удовольствие не из дешевых. Даже если свое снаряжение. Даже если трасса недалеко. Это наши чиновники, как я понимаю, специально, чтобы в очередной раз вызвать не самую приятную реакцию? Хотя о чем я... они на другой планете живут, не имея понятия, как живем мы.
Не, ну вот тащились бы мы из Сибири на Северный Кавказ - за снегом! А у нас с ноября по март-апрель он лежит... даёшь каникулы на 4 месяца!
Человек из параллельного мира....
даёшь каникулы на 4 месяца! и летние оставить а то хватит ума замненить
Т.е. вся страна пойдет на каникулы в другое время "...для развития туристических горнолыжных курортов на Северном Кавказе...."?
Такие заявления от человека из команды Путина.
Ребята!!! Выборы на носу!! Вы что хотите сорвать из результат?
щас быстренько передумают
Если в думе одни актеры, спорсмены, и всякие другие .... участники теле шоу, профессионалов нет, вот выдумывают всякую дрянь.
Эта шпана откровенно глумится над нами - нет хлеба, так жрите пирожные...
Это они для себя стараются
а что им? в любой момент встали и поехали куда захотели
Надоело это равнение на запад,не нравится как в России пусть едут к ним.Говорят что с годами приходит мудрость,к некоторым приходят только года.
ну дык рамзан новую трассу на прошлой неделе открыл, а туристов нет. никуда не денетесь- будете кататься под конвоем и в наручниках
перелет из Барнаула в Москву дороже чем из Москвы в Ньюйорк, дяденьки думовские, какой кавказ??
иногда смотрю на думу и вижу что пекутся только о Москве, остальной России не существует.
Я тут как то озадачилась поездкой на домбай или эльбрус (всякие розы хоторы и газпромы сразу отмела - там космос), так вот (вдруг кому интересно):
- прямого авиарейса нет!! Только через москву. Стоимость от 10 тыс. + врямя;
- на поезде: 3 суток в пути, билет от 5300 (и это плацкарт и боковушки у туалетов);
- трансфер до курортов (поезда и самолеты до Мин. вод и Пятигорска, а до гор еще часов 4-5 пилить) - не узнавала, но и так понятно, что еще тратится надо;
- жилье - в инете указано от 2500 (это вроде норм условия и вроде не в высокий сезон), в высокий сезон, т.е как раз на каникулы))) - в районе 5 тыс. сутки;
- ski-pass на день гдето 2300;
- поесть на чел - 1000 руб.
Короче, я в Шерегеше покатаюсь))) Хотя и там очень не дешево нынче, цены вах-вах
12.02.2018 11:24
- гость -
Так о чем и речь. Даже близкий Шерегеш заставит подумать, ехать ли и на сколько. Тем более не одному, а с семьей.
Это только для Москвы и Питера и прочей европейской части, у них снега нет, им летать надо в Сочи и прочий Северный Кавказ.
У нас снег на Урале, в Белокурихе и Горном есть, во многих районах края (Косиха ) склоны есть интересные для начального катания, только подъемников нет, но снегоход в помощь. Ну а Шерегеш легенда. Одним словом на любой вкус. Кстати Сочи для москвичей и качественно и недорого.
Тем,кто может позволить себе полететь покататься на лыжах с детьми,не надо ждать каникул- они свободно делают это в любое удобное для них время и клали на школу большой и толстый!!! Пустозвон Хлопонин!!!
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у нас весь бор катайся нихочу
До сего дня я Хлопонина уважал Вроде бы человек дела. Это не клоун Жириновский, который с аналогичной формулировкой лет 15 назад пролоббировал двухнедельные новогодние праздники
Хлопонин лет 15 уже лишних на свободе гуляет.