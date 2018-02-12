Вице-премьер Александр Хлопонин в интервью "Российской газете" заявил, что правительство России в этом году не планирует повышать минимальную розничную цену (МРЦ) на водку.
"Пока мы не планируем повышать минимальную розничную цену, по этому году у нас не стоит такой задачи. В 2018 году МРЦ не будет повышена", — отметил он.
Тем не менее Хлопонин подчеркнул, что есть предложения привязать МРЦ на водку к инфляции, чтобы компенсировать для производителя связанные с этим процессом потери. Кроме этого, есть идеи опираться на уровень жизни населения при формировании МРЦ. По его словам, прорабатываются разные модели, которые позволяли бы и на уровень дохода населения включить дефлятор, и на инфляцию, и так далее.
Также вице-премьер добавил, что сейчас ведется работа с Минфином РФ, чтобы не допустить использования МРЦ для выдавливания с рынка определенных производителей.
Комментарии
Ура!
Стала водка дорожать
Было три, а стало пять
Всё равно берём опять!
Даже если будет восемь
Всё равно мы пить не бросим!
Передайте Ильичу
Нам и десять по плечу,
Ну, а если будет больше
То получится как в Польше!
Ну, а если — двадцать пять
Зимний снова будем брать!
(с)
Прекрасный напитоки нет ему пределу, когда употребляется в оздоровительных целях и по делу.
цены они с учетом инфляции сделают, но при этом повышать не будут. Сам себя-то слышит? Повышают без учета инфляции.