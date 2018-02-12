Движение для транспорта ограничат на участках трассы Р-256 в Алтайском крае в понедельник, 12 февраля, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
В ведомстве поясняют, что движение будет ограничено на три часа – с 17.25 до 20.25, и связано это с военными учениями.
Движение будет закрыто на следующих участках:
- полевой район (Контошино) – "Р-256" – полевой район (5 км в сторону города Барнаула от перекрестка на село Полковниково);
- полевой район (Налобиха) – "Р-256" – полевой район (Кафе "7 чувство").
Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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Хорошо, когда к друг-другу с пониманием!