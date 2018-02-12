Фото: "Алтайский спорт"
Сборная Рубцовска стала победителем общекомандного зачета на зимней Олимпиаде городов Алтайского края, которая проходила с 9 по 11 февраля в Белокурихе. Соревнования проходили по шести видам спорта.
Как сообщила "Алтайскому спорту" заместитель начальника МКУ "Управление культуры, спорта и молодёжной политики" города Рубцовска Лариса Янцен, летнюю Олимпиаду рубцовчане уже выигрывали, а вот зимой впервые взяли кубок за первое место.
Рубцовские спортсмены стали первыми в лыжных гонках и полиатлоне, третьими – в футболе и состязаниях спортивных семей, четвёртыми – в шахматах, пятыми – в хоккее.
Рубцовск в общей сложности по итогам Игр набрал 430 очков. На втором месте расположилась команда Бийска с 405 очками, на третьем — Новоалтайск с 390 очками.
Глава города Белокурихи Константин Базаров и руководитель спорткомитета Белокурихи Михаил Галахов на закрытии городской Олимпиады передали флаг соревнований председателю спорткомитета Новоалтайска Андрею Зернюкову. Новоалтайцы в 2019 году будут принимать следующие состязания городских спортсменов Алтая. Олимпиада в Новоалтайске пройдёт летом.
Комментарии
Думаю, что Новоалтайску придется хорошо подготовиться
Молодцы!!! Так олимпиада в Новоалтайске пройдет в феврале или летом ???