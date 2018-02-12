Фото: vk.com/barneos22
Движение ограничили в центре Барнаула из-за повреждения на коммуникациях в районе пересечения проспекта Калинина и улицы Профинтерна.
Как сообщили в городской ГИБДД, 12 февраля из-за коммунальной аварии вода вышла на проезжую часть, затопив участок улицы Профинтерна от проспекта Калинина до проспекта Комсомольского и проспект Комсомольский от улицы Профинтерна до улицы Димитрова.
"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу. Было принято решение об ограничении движения транспорта на участке аварии. Госавтоинспекция города Барнаула обращается к участникам дорожного движения с просьбой выбирать возможные пути объезда", — отмечают в ведомстве.
Комментарии
каким нужно быть водилой-остолопом видя впереди горячее озеро плыть рассекая весело волны?
Нужно рассекать их печально?
вообще не нужно
ни когда такого не было, и вот опять
10:23, я тут сразу вспомнил, как на Малахова-Павл.тр, утопили машины...
весело утопили(