Только до 31 марта 2018 года пользователи услуги "Интерактивное ТВ" компании "Ростелеком" могут стать участниками акции "Выгодная фильмотека". В этот период можно оформить четыре видеоподписки на специальных условиях – очень большая коллекция кино, сериалов и мультфильмов для всей семьи, которая регулярно обновляется.
Акция предлагает очень выгодные условия, чтобы познакомиться с сервисом подписок на тематический кино- и видеоконтент. В акции "Выгодная фильмотека" доступны четыре популярные подписки:
- "Сделано в России" – только родное: советская киноклассика и современные российские фильмы (от 100 наименований), а также десятки известных сериалов, собранных в одном разделе;
- "Детский клуб" – подборка лучших мультфильмов и анимационных сериалов в одном разделе ("Свинка Пеппа", "Маша и Медведь", "Смешарики" и многое другое);
- "ABC Studios Лучшие сериалы" – более 50 самых популярных сериалов известной студии, включая "Агенты Щ.И.Т", "Следствие по телу", "Гимнастки" и "Остаться в живых";
- "Волшебный мир Disney" – предложение для истинных поклонников Disney: коллекция анимационных и художественных фильмов от знаменитой студии, включая "Корпорацию монстров", "Историю игрушек", "В поисках Немо" и другие шедевры.
При подключении до конца марта 2018 года каждая из этих подписок в течение промо-периода (до двух календарных месяцев) будет доступна по специальной цене – 99 рублей в месяц. По окончании промо-периода стоимость составит 150 рублей в месяц. Но это также выгодно, так как вне акции подписки стоят до 250 рублей в месяц.
Стать участником акции "Выгодная фильмотека" очень просто: подключить подписку можно в интерфейсе ТВ-приставки. Подробнее об условиях акции "Выгодная фильмотека" и о подписках, которые представлены в ней, можно узнать на сайте rt.ru в разделе "Интерактивное ТВ", а также по бесплатному телефону 8-800-1000-800.