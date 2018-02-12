Алтайские полицейские задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на продавца магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что инцидент произошел 8 февраля около 22.00. В один из продуктовых магазинов села Целинное вошел мужчина, достал из-под одежды предмет, похожий на нож, и под угрозой его применения потребовал налить ему пива. Продавец сделал то, что просил гражданин, после чего угрожавший забрал стакан с пенным напитком и вышел на улицу.
Но на улице его уже ждали полицейские. Они изъяли у мужчины два ножа. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".
Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Комментарии
Попил пивка....
Теперь долго может без пивасика...
И всего за стакан.
Беда деревень! Галочку бы не забыть поставить.
Кружка пива и взятка в 2 млн. доллоров, у нас соизмеримы!
12.02.2018 11:59
- гость -
Дело не в кружке пива, а в ноже
будет ли он мстить продавцу или обществу, когда выйдет, за столь несправедливый приговор- лет 5 за 100р.? думаю, да! Российская уголовно-исправительная система не исправляет, а калечит людей.
Кружка пива и взятка в 2 млн. доллоров, у нас соизмеримы.
Да хоть йогурта брикетик. разбой есть разбой.
12.02.2018 12:50
- гость -
когда у тебя сигареты/100 рублей/дешевый мобильник заберут используя нож, посмотрим на твое мнение относительно справедливости приговора.
разбой есть разбой.
+100500
Но некоторые жалеют "бедняжечек". Ходит с ножичком по улице. но ведь всего лишь пива кружку выпил.
Идиоты прости Господи.
гость 12.50 !
Причем здесь уголовно-исполнительная система? Она исполняет, а не назначает наказание. Диспозиции частей статьи 162 УК почитай, сравни с другими видами хищений и поймешь что есть что и что за это дают
убогий мужик какой-то, даже себе на пиво заработать не сумел, позорррище...а винить будет, конечно, путина и баб ))
табуреткину-васильевой, за убийство из ТТ и два трупа бмв-х5 условно, а за 100р. 5лет?! гос-во должно создать 25 000 000 рабочих мест. и минималка 8долл.в час- тогда мужик сам заработает на пиво. иначе выйдет с зоны маньяком.
В Рубцовке в субботу один такой с "предметом, похожим на пистолет" 10 тыр из магазинчика "Ням-ням" выщемил. Вчера участковый по фатерам с опросом ходил.