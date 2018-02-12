Половина жилого дома в Барнауле, расположенного по адресу: проспект Калинина, 5, осталась без воды из-за повреждения на водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба Барнаульского водоканала.
Как уточняют в ведомстве, сейчас специалисты водоканала устраняют повреждение на водопроводе диаметром 300 мм на пересечении проспекта Калинина и улицы Профинтерна.
Информация о выходе воды поступила в диспетчерскую предприятия около 08.00. На место оперативно прибыли две бригады водоканала. Рабочие уже успели локализовать место повреждения, выход воды прекращен. Дорожные службы очищают проезжую часть от образовавшейся наледи, движение по улице Профинтерна временно перекрыто.
Жителям дома можно оставить заявку на подвоз воды по тел.: 28-22-00. Водоснабжение будет восстановлено после окончания ремонта водопровода.
Комментарии
а вторая половина с водой что ли?
А когда у нас на Потоке в МКД по адресу 1-ая Западная, 42, на выходных 3,4 февраля и день 5 февраля не было воды, так СМИ не освещали тему... А в администрации Октябрьского района ответили: " Горячая вода есть, вот и пользуйтесь!!!" И воду не подвозили...((((
Обалденная многоэтажка в четыре этажа,
половина- 5 подъездов, 40 квартир.