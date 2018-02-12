11 февраля самолет Ан-148, следовавший по маршруту Москва — Орск (Оренбургская область), спустя 10 минут после вылета из аэропорта Домодедово перестал выходить на связь и пропал с радаров. Позже стало известно о его крушении, в результате которого погиб 71 человек. Amic.ru собрал истории тех, кто оказался на этом рейсе, и тех, кто случайным образом избежал авиакатастрофы.

Среди шести членов экипажа была стюардесса Виктория Коваль. Как сообщает телеканал RT, ссылаясь на слова подруги Виктории, работу свою она очень любила и не так давно вернулась к ней после декрета.

"Она мечтала об этой работе! И очень любила свою работу. Когда начинала летать, говорила, что боится, а потом говорила уже, что не боится и ей это нравится. Всегда мы с ней шутили, что самое главное — это взлететь и приземлиться", — сказала подруга стюардессы журналистам.

Многие посты на ее странице в соцсети "ВКонтакте" посвящены небу и любимой работе. Под последней записью, которую переопубликовали уже, видимо, после ее смерти, несколько десятков людей оставили свои соболезнования.

В числе пассажиров оказалась невеста хоккеиста "Адмирала" Сергея Ильина – 22-летняя жительница Новосибирска Дарья Толмасова. Об этом стало известно из поста спортагента Шуми Бабаева. Он выразил соболезнования семье и спортсмену.

Дарья, вероятнее всего, летела к своему молодому человеку, который сейчас выступает за фармклуб "Адмирала" — "Южный Урал" (Орск).

Среди погибших в Ан-148 была 47-летняя Варсик Севоян, которая возвращалась в родной Орск. Как пишет "Московский комсомолец", ранее она гостила у сына Арама в Краснодаре, вместе с ним поехала в Санкт-Петербург к дочери. В итоге самолет сына, летевший в Краснодар, вернулся, а ее так и не долетел до Орска.

"Мы вылетали почти одновременно. Сначала она в Орск, а мой самолёт до Краснодара был чуть позже. Я долетел, а вот она нет. Папа должен был встречать ее в Орске. Но о трагедии мы узнали не от него, а из новостей", — поделился с корреспондентами Арам.

47-летний Владимир Усачев и 22-летняя Екатерина Бойкова отправились в Орск из Санкт-Петербурга, где они работали на машиностроительном заводе "Арсенал". Это был командировочный рейс. Сотрудники фирмы сейчас пытаются связаться с родными, чтобы сообщить им о случившемся.

Также по работе вместе с ними на борту был и 43-летний Юрий Ямаев. Мужчина трудился в страховой компании, занимался обучением и развитием персонала.

"Юрий был начальником отдела обучения и развития в нашей компании, устраивал тренинги для партнеров в регионах, — рассказали коллеги. — В командировки Юра летал часто, работу свою любил. Дома его всегда ждала супруга и взрослая дочь. Им теперь без Юры будет очень сложно", — говорят коллеги погибшего.

Крушение самолета унесло жизни и четы Анохиных Виктора и Зои. Они прилетали в гости к внуку, который жил в Москве.

Был на борту и житель Алтайского края, сейчас его имя уточняется. Об этом, по сообщению "Интерфакс" рассказали в МЧС России. Кроме того на Ан-148 летели по одному человеку из Мордовии, Удмуртии, Ульяновской, Мурманской, Белгородской, Московской областей и городов Астрахань, Казань, Нижневартовск, Норильск, Пермь, Рязань, Сочи и Тамбов.

Среди этих трагичных историй есть и одна со счастливым концом. Как пишет "РИА Новости", житель Сочи Максим Коломейцев должен был лететь из Москвы в Орск именно на потерпевшем крушение Ан-148. Но за несколько дней до рейса мужчина сдал билет, так как его планы поменялись.

"Я планировал там купить автомобиль, в автосалоне Орска, который должны были доставить 10 февраля, но меня подвели, и машина на неделю задержалась. Поэтому неделю-две назад я сдал билеты — я должен был лететь со своей девушкой, которая тоже из Орска, и поменял на 19-е число", — вспомнил Максим.

При этом, сдав билеты, он потерял около 10 тыс. рублей, зато остался жив. По словам Коломейцева, это не первый подобный случай. Как он признался "Кубанским новостям", около пяти лет назад он опоздал на маршрутку Оренбург – Орск, позже выяснилось, что автобус попал в аварию, никто из пассажиров не выжил. Также как-то мужчина планировал поездку на междугороднем такси, но задержался на работе и не успел. Машина тоже попала в ДТП.