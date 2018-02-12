Фото: areasam.ru
Рост тарифов на пересылку письменной корреспонденции "Почтой России" в размере 5,4% утвердила Федеральная антимонопольная служба, передает ТАСС.
Новые тарифы будут действовать внутри страны в 2018 году. Также отмечается, что почтовое ведомство обращалось к антимонопольщикам с предложением увеличить тарифы на услуги в среднем на 16,2%.
В "Почте России" заявляют, что индексация тарифов позволит покрыть значительную часть операционных затрат, относящихся к оказанию универсальных услуг, включая необходимое увеличение фонда оплаты труда, на который приходится 59% затрат компании.
Также индексация призвана компенсировать рост транспортных расходов, затрат на закупку материалов, лизинг и ремонт оборудования.
В приложении к приказу ФАС, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, отмечается, что максимальный тариф на пересылку простой почтовой карточки подорожает на 2 рубля — до 17 рублей, а заказной — на 4 рубля (до 37 рублей).
Тариф на пересылку письма весом до 20 граммов сохранится и составит 22 рубля, пересылка заказного письма увеличится на 5 рублей — до 46 рублей. Стоимость пересылки бандероли весом 100 граммов сохранится на уровне 40 рублей, а заказная бандероль подорожает на 6 рублей — до 66 рублей.
Также антимонопольщики утвердили максимальную плату за каждые 500 граммов веса бандеролей. Если расстояние пересылки наземным транспортом составляет менее 600 километров, максимальный тариф устанавливается в размере 95 рублей, от 601 до 2000 километров — 105 рублей. При пересылке бандероли на расстояние свыше 8 тысяч километров стоимость за каждые 500 граммов веса составит 150 рублей.
Комментарии
А минимальные сроки доставки они прописать не хотят? То, похоже, опять на лошадей и собак собирают бабло. Голуби закончились...
Почту России давно пора приватизировать. Доставка посылок - это сугубо комерческое занятие. Тем более, что эти посылки процентов на 90 - не бабушкины вязаные носки, а покупки в он-лайн магазинах. Для писем есть е-майл и смс, даже для официальных.
12.02.2018 11:23
2014
Дурачек
12.02.2018 11:16
Filin
Кстати, уже около полугода отказался от транспортных компаний при отправке "хрупких" посылок по РФ. ДПД - постоянно ломают. СДЭК - очень дорого и т.д. и т.п.
Почтой РФ доходит за тоже время, что и транспортной, может чуть дольше, но целое.
Может, не тарифы повышать, а главнюкам почты премии понизить с девяноста миллионов до нуля? Причём 90 000 000 рубликов это премия только по итогам года, а кроме сколько было? Вот вам и тарифы и так во всём. Спасибо Путину!