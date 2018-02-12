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Рост тарифов на пересылку письменной корреспонденции "Почтой России" в размере 5,4% утвердила Федеральная антимонопольная служба, передает ТАСС.

Новые тарифы будут действовать внутри страны в 2018 году. Также отмечается, что почтовое ведомство обращалось к антимонопольщикам с предложением увеличить тарифы на услуги в среднем на 16,2%.

В "Почте России" заявляют, что индексация тарифов позволит покрыть значительную часть операционных затрат, относящихся к оказанию универсальных услуг, включая необходимое увеличение фонда оплаты труда, на который приходится 59% затрат компании.

Также индексация призвана компенсировать рост транспортных расходов, затрат на закупку материалов, лизинг и ремонт оборудования.

В приложении к приказу ФАС, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, отмечается, что максимальный тариф на пересылку простой почтовой карточки подорожает на 2 рубля — до 17 рублей, а заказной — на 4 рубля (до 37 рублей).

Тариф на пересылку письма весом до 20 граммов сохранится и составит 22 рубля, пересылка заказного письма увеличится на 5 рублей — до 46 рублей. Стоимость пересылки бандероли весом 100 граммов сохранится на уровне 40 рублей, а заказная бандероль подорожает на 6 рублей — до 66 рублей.

Также антимонопольщики утвердили максимальную плату за каждые 500 граммов веса бандеролей. Если расстояние пересылки наземным транспортом составляет менее 600 километров, максимальный тариф устанавливается в размере 95 рублей, от 601 до 2000 километров — 105 рублей. При пересылке бандероли на расстояние свыше 8 тысяч километров стоимость за каждые 500 граммов веса составит 150 рублей.