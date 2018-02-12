Центральный банк России спрогнозировал, что к 2020 году доллар может вырасти максимально до 68 рублей, сообщает портал vistanews.ru.
Отметим, что сейчас курс доллара составляет порядка 58 рублей, а стоимость евро – 71,39 рубля. Российская валюта подвергается снижению из-за падения цены на нефть.
Тем не менее эксперты уверены, что американская валюта к 2020 году не будет стоить больше 68 рублей. Между тем стоимость доллара в разных регионах России разнится. Так, во Владивостоке имеется возможность приобретения доллара по цене 58,79 рубля, а продать можно за 58,15 рубля. Выполнить подобные операции можно в Оперкассе и в Примтеркомбанке.
Комментарии
Путен приди , порядок наведи.
мы еще помним про доллар по 100. пусть лохи его скупают.
12.02.2018 12:28
А куда он ушел?!
ЦБ усиленно скупает доллары, чтобы обесценить рубль.
"Между тем стоимость доллара в разных регионах России разнится. Так, во Владивостоке имеется возможность приобретения доллара по цене 58,79 рубля, а продать можно за 58,15 рубля. Выполнить подобные операции можно в Оперкассе и в Примтеркомбанке".
это что за фиговинка с морковинкой- то есть , если что-катите во Владик??? или это реклама двух владивостокских банков?
А где наш эксперт по валюте Бося?
Сейчас он придёт и прямо в лохмоты раскатает прогнозы Центробанка России, доказав с ленинской прямотой, что доллар рухнет на этой неделе!
В США доллар на грани обрушения. -Доу джонс не в порядке.
Идем на сайт первоисточника, читаем - "выше отметки в 68 рублей рост американской валюты не предполагается"
Т.е. при самых плохих раскладах доллар дороже 98 руб. не будет, ниже да. В переводе на русский с либерального - не ждите, купившие доллар на пике не отобьют цены никак, дажн при пессимистическом прогнозе, а при оптимистическом и среднем....