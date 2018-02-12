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Предприятиям Алтайского края по выпуску детского питания мешает развиваться удаленность рынка сбыта, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. В ведомстве напомнили, что Алтайский край одним из первых в РФ принял госпрограмму по развитию индустрии детских товаров.
"Проблемы связаны с общеотраслевыми — удаленность рынков сбыта, низкая потребительская культура, а именно отсутствие у родителей понимания, что детей необходимо кормить специализированными продуктами. Вопрос, решение которого позволило бы нарастить объемы выпуска и реализации детского питания — закупки продовольствия государственными и муниципальными заказчиками для питания детей в детских садах, школах и других социальных учреждениях. В реальности поставщиками молочных, мясных продуктов становятся участники конкурсов, аукционов, предложившие наименьшую цену на товар", — сообщили в ведомстве.
Как отмечают в управлении, добросовестные производители специализированных детских продуктов не могут здесь конкурировать — к специализированным продуктам для детей предъявляются более жесткие требования по сырью, технологиям, и, соответственно, стоит такая продукция дороже.
Тем не менее, по данным Алтайкрайстата, выпуск детских продуктов питания по итогам 2017 года увеличился. Так, производство детской молочной продукции увеличилось на 5,3% — к примеру, творога и творожных продуктов для детей раннего возраста — на 16,6%, питьевых сливок для детей дошкольного и школьного возраста — на 12,4%, кисломолочных продуктов для детей раннего возраста — на 7,1%.
Комментарии
Низкая потребительская культура? - вы о чем зажравшиеся власти??????? - а ничего что у нас самая низкая зарплата и самые высокие налоги? Заплати налоги и живи впроголодь.
Власть - почему ты любишь свой народ только во время выборов?
поставщики, предложившие наименьшую цену... вопрос в себестоимости продукции или её качестве? Если не соответствует качеству, надо принимать меры соответствующим органам, если себестоимость высокая, то это вопрос самого производителя. Есть ещё третья составляющая ... откаты, но это к Путину...
Рынок должен диктовать, надо в Алтайском крае детское питание или не надо, а не госпрограммы по развитию индустрии детских программ. Если-бы это брешь здесь пустовала,то ее заняли дяденьки с деньгами и восполнили, не нужно значит здесь детское питание. Зато государству почему-то понадобилось, а где понадобилось государству там понадобились мои деньги как налогоплательщика и если их не хватает, то начинают повышать прямые налоги и косвенные (акцизы). Также не понимаю , зачем миллиарды вкладывать в АВТОВАЗ ежегодно на поддержку , не может жить завод в рыночных условиях значит не может, а грамотный директор и без дотаций наладит все как надо. Так зачем мне такие безграмотные управленцы и экономисты которые мои деньги непонятно куда вкладывают, при этом я сам нахожусь в нищете ?
Нет рынка сбыта?!!
Да вы ох, уехали!!!
У нас в АК нет детей?
И выход из сложившегося положения - "закупки продовольствия государственными и муниципальными заказчиками для питания детей в детских садах, школах и других социальных учреждениях"? То есть, "дайте пососать у бюджета"?
Бизнесмены, блин, в удобных тренировочных штанах... Ларёчники тупорогие - купи-продай.
А те,кто везут детское питание к нам в край в курсе,что мы-"удалённый рынок сбыта"?
Наши чинушы могут с лёгкостью всё объяснить,только не свою некомпетентность.