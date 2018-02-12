Среднему медицинскому персоналу в роддомах Великобритании запретили использовать выражения наподобие "большой малыш" или "хорошая девочка", потому что они могут обидеть рожениц. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на British Medical Journal.
Вместо этих слов медсестер просят использовать выражения "здоровый малыш" и "вы хорошо справляетесь". Вместо "родильной палаты" предлагают говорить "родильная комната".
Также врачам и акушеркам настоятельно рекомендуется избегать слов "она", "первородящая", "роженица". Медперсонал просят называть женщину по имени.
Комментарии
Европейский гей-маразм крепчает!
бегает такой доктор в запаре и орет: Aдeлaидa тужтесь...
Гaбpиэллa тужтесь..
Жoзeфинa тужтесь.. тьфу блин всех перепутал
Koнcтaнция замрите
А что плохого в слове роженица? И как всех запомнить по именам, у всех должны быть бейджи?
временное тату на том месте куда он смотрит
Подозреваю типичные для последнего времени "чудеса перевода". И буду продолжать подозревать, пока не прочту первоисточник. Усиливает подозрения кривая ссылка, причем на РИА Новости, а надо бы сразу на британский медпортал. Зачем мне знать, что вам Рабинович напел?
В результате богохульной журналистики получаем первый же "чоткий" коммент, который и должен был вызвать пост: "Европейский гей-маразм крепчает!". Натуральное эНэЛПе.
P.S. Про европейский гей-маразм чаще всего пишут жертвы маразма обыкновенного, серого и до поры незаметного. А потом прорывает и понеслось, и шапки из фольги не помогают.
Да согласна, скорей всего корявый перевод. Меня тоже шокируют как в наших роддомах называют женщин: старородящая первородка бр-р просто.
наших роддомах называют женщин: старородящая первородка
ниразу такого не было где вы это берете?
12.02.2018 16:02
- гость -
Скольких родила?
Вам , видимо , тоже . Но ничего , возможно помогут укольчики .
Да , есть такой термин .От возраста роженицы ( первородки ) зависит тактика ведения родов
Какие все нежные пошли : и девушки то они до 45 лет ( с интимной жизнью длинною 30 лет ) и первородками , то их не назови .
Термин первородка можно заменить "старородящая в первый раз " - ну это если вам понравится .В любой профессии есть профессиональные слова и термины . Вот многие обычный маршрут автобусов и машин логистикой называют , а кому то это коробит слух ,и ничего - живут
двоих родила в 27 и 31 год... все кругом только и говорили "ну потерпи немножко" "мамочка не волнуйся"... а к хамкам и отношение хамоватое
Причем тут хамоватое отношение, про это никто здесь не писал
12.02.2018 16:02
- гость -
наших роддомах называют женщин: старородящая первородка
ниразу такого не было где вы это берете?
Так и называют!
. все кругом только и говорили "ну потерпи немножко" "мамочка не волнуйся".
Мне акушерка хамка попалась, на неё и жаловались и с ней самой пытались поговорить, что нельзя так, ведь сама женщина, но бесполезно, ощущение было, что мы туда прёмся, чтобы специально помешать отдохнуть на работе после того как она ушла из дома.