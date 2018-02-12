Фото: vk.com/barneos22
Столкновение легковых автомобилей произошло утром в понедельник, 12 февраля, на трамвайных путях в Барнауле — в результате было временно блокировано движение электротранспорта.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Челюскинцев — Папанинцев, ДТП на трамвайных путях. Трамваи стоят в обе стороны", — отметил автор заметки.
В результате столкновения автомобили получили серьезные повреждения. В данный момент, по свидетельствам очевидцев, трамвайные пути освобождены от попавших в аварию машин.
Комментарии
на фото чорный жип нарушает на 5000 или лишение прав на 4-6 месяцев