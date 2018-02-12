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Патриарх Кирилл молится о погибших в катастрофе самолета Ан-148, произошедшей в Подмосковье 11 февраля, информирует пресс-служба РПЦ.
"Предстоятель Русской Православной Церкви возносит молитвы о всех погибших в этой авиакатастрофе, молится об укреплении родных и близких", — говорится в сообщении.
Руководитель Патриаршей пресс-службы иерей Александр Волков подчеркнул, что Святейший Патриарх скорбит о случившейся трагедии.
Ранее предстоятель РПЦ выступил со словами соболезнований, отметив: "Дорогие братья и сестры! Приношу вам глубокие и искренние соболезнования в связи с гибелью ваших близких в авиакатастрофе. Страшная трагедия разлучила вас с родными людьми. Но Церковь верит, что эта разлука временна, а телесная смерть есть только переход в жизнь вечную...Молюсь Владыке жизни и смерти Господу нашему Иисусу Христу, дабы Он упокоил души новопреставленных рабов Своих в селениях праведных, а вас укрепил в вере, утешил и даровал силы мужественно перенести постигшее испытание".
Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение в Раменском районе Московской области 11 февраля. Самолет выполнял рейс из московского Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.
Глава МЧС России Владимир Пучков подтвердил факт смерти всех людей, которые были в самолете.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Рассматриваются все версии произошедшего.
Комментарии
А, почему не в стране???
Чего раньше то не помолился?
Профилактикой он не пробовал заниматься? Шут гороховый...