Фото: Александр Тырышкин, а также "Алтайский спорт"
Сборная Рубцовска стала победителем общекомандного зачета на зимней Олимпиаде городов Алтайского края, которая проходила с 9 по 11 февраля в Белокурихе. Соревнования проходили по шести видам спорта. Рубцовские спортсмены стали первыми в лыжных гонках и полиатлоне, третьими – в футболе и состязаниях спортивных семей, четвёртыми – в шахматах, пятыми – в хоккее.
Рубцовск в общей сложности по итогам Игр набрал 430 очков. На втором месте расположилась команда Бийска с 405 очками, на третьем — Новоалтайск с 390 очками.
Отметим, что на открытии Игр в алтайском городе-курорте присутствовало более тысячи человек. Все трибуны были переполнены. Особый интерес вызвал заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин. Он был в модной куртке, очках и в своих фирменных валенках, которые он надевает на все важные события. К слову о талисманах, гостей и участников Олимпиады городов Алтайского края приветствовал Бурундук – талисман соревнований. Эти милые зверьки живут на горе Церковке, главной достопримечательности Белокурихи, и вызывают умиление и восторг у посетителей курорта.
Еще важным было то, что гостей Игр активно зазывали прийти на выборы президента страны 18 марта. Для этого поставили специальные стенды в виде Instagram, рядом с которыми могли фотографироваться все желающие. Специальные люди в футболках "А ты в команде?" зазывали вступить в Putin Team. На хоккейной арене перед спортсменами красовался инициатор этой команды — форвард "Вашингтона" Александр Овечкин.
Предлагаем взглянуть на самые яркие фотографии прошедшей зимней Олимпиады.
Комментарии
Модный Щукин!!!!Вот насмешили))))
Олимпиада реально была крутой) Вообще здорово когда подобное проходит у нас в крае)
Прекрасное мероприятие! Веселая атмосфера, счастливые люди!По-больше бы таких!
Крутые скульптуры из льда в виде колец!)))
В живую смотрится ещё круче и атмосфера праздника вообще супер, спасибо организаторам)
Так с кем там был интим у Щукина в валенках? Неужели с Овечкиным?
даже в кондовые советские времена КПСС в соревнования не впихивали.
Приятно смотреть и читать такие новости, жаль не получилось туда вырваться, идея вообще шикарно и исполнение по фоткам походу тоже, красавцы ребята)
Ненавязчиво так рекламируется пут интим наш президент. Чо его всё время пихают в комплекте с чем-нибудь? Так не берут?
Нападающие из Вашингтона за Путина - вот такой банер надо было повесить.
Добродеятель,краевая Олимпиада всегда проводится на территории края! Прежде чем лизать- голову включать надо!
"Ненавязчиво так рекламируется пут интим наш президент. Чо его всё время пихают в комплекте с чем-нибудь? Так не берут?"
А что-то Амик молчит сегодня про приезд Грудинина в Барнаул?