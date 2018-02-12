Фото: Александр Тырышкин, а также "Алтайский спорт"

Сборная Рубцовска стала победителем общекомандного зачета на зимней Олимпиаде городов Алтайского края, которая проходила с 9 по 11 февраля в Белокурихе. Соревнования проходили по шести видам спорта. Рубцовские спортсмены стали первыми в лыжных гонках и полиатлоне, третьими – в футболе и состязаниях спортивных семей, четвёртыми – в шахматах, пятыми – в хоккее.

Рубцовск в общей сложности по итогам Игр набрал 430 очков. На втором месте расположилась команда Бийска с 405 очками, на третьем — Новоалтайск с 390 очками.

Отметим, что на открытии Игр в алтайском городе-курорте присутствовало более тысячи человек. Все трибуны были переполнены. Особый интерес вызвал заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин. Он был в модной куртке, очках и в своих фирменных валенках, которые он надевает на все важные события. К слову о талисманах, гостей и участников Олимпиады городов Алтайского края приветствовал Бурундук – талисман соревнований. Эти милые зверьки живут на горе Церковке, главной достопримечательности Белокурихи, и вызывают умиление и восторг у посетителей курорта.

Еще важным было то, что гостей Игр активно зазывали прийти на выборы президента страны 18 марта. Для этого поставили специальные стенды в виде Instagram, рядом с которыми могли фотографироваться все желающие. Специальные люди в футболках "А ты в команде?" зазывали вступить в Putin Team. На хоккейной арене перед спортсменами красовался инициатор этой команды — форвард "Вашингтона" Александр Овечкин.

Предлагаем взглянуть на самые яркие фотографии прошедшей зимней Олимпиады.