Фото: ptzgovorit.ru
Администрация города Рубцовска сообщила, что с 16 февраля в городе подорожает стоимость проезда в общественном транспорте. Она поднимется на один рубль и составит 17 рублей. Повышение цены затронет следующие маршруты: №№ 1Т, 7, 12, 14.
Об этом администрацию города уведомили перевозчики, чьи автобусы работают на вышеперечисленных маршрутах – это индивидуальные предприниматели Саблин Андрей Дмитриевич, Павлова Елена Алексеевна, Чевтаева Любовь Александровна, Заматаев Александр Николаевич, Овчинникова Светлана Анатольевна.
Отметим, что в последний раз в Рубцовске перевозчики обращались в администрацию города с требованием увеличить плату в декабре 2017 года. Ранее до 16 рублей повысилась цена проезда в муниципальном общественном транспорте Рубцовска: в троллейбусах и автобусах. В этом транспорте рост тарифа произошел 1 октября. Таким образом, маршрутки Рубцовска некоторое время были дешевле муниципального транспорта.
Комментарии
32расы....
Теперь появятся новые автобусы, вежливые водители....
Недавно наценяли, хапуги
Почему в Барнауле проезд дороже .чем в Рубцовске? Там бензин дешевле?Вроде нет, а Барнаул как всегда впереди планеты всей (имеется ввиду в Алтайском крае).