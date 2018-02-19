Квартира мечты: "Домстрой-Барнаул" презентовал новый жилой дом

Компания "Домстрой-Барнаул" сообщила о начале продаж квартир в строящемся жилом доме по адресу ул. Островского, 23/ул. Георгия Исакова, 213. Новый объект имеет удачное расположение, а покупка квартир здесь возможна на весьма выгодных условиях.
Утопающий в зелени тихий уголок микрорайона "Дальние Черемушки" – это прекрасный выбор для тех, кто ценит уединение, но при этом желает "оставаться на связи" с миром. Новый восьмиэтажный кирпичный жилой дом на два подъезда от компании "Домстрой-Барнаул" располагается на границе двух рекреационных зон и в непосредственной близости от крупных транспортных развязок и торговых центров.
Четыре сезона в году жильцам дома будет открываться прекрасный вид из окон на расположенные здесь городские парки "Целинников" и "Эдельвейс". В шаговой доступности – все самые необходимые социальные объекты: поликлиника, детские сады и школы, а также администрация Ленинского района. А хорошее транспортное сообщение в районе дома позволит его жильцам быстро и с комфортом добираться в любую точку города.
На сегодняшний день в доме к продаже доступны одно-, двух- и трехкомнатные квартиры улучшенной планировки стоимостью от 1 158 960 рублей. Здесь можно приобрести как компактные квартиры, которые подойдут студентам или пенсионерам, так и просторные трехкомнатные площадью 123 кв. метра для большой семьи. Планировка ряда квартир предполагает актуальные решения – кухню-гостиную, гардеробные комнаты, а также раздельный санузел.
Квартиры будут сдаваться под отделку, при этом в стоимость жилья входит в том числе:
- установка пластиковых окон и оконных блоков лоджии
- электрическая разводка в квартире с установкой розеток и выключателей
- установка входной металлической двери с замком
Сам дом будет отделан современными материалами. Новоселы по достоинству оценят просторные лоджии и обустроенную придомовую территорию. На первом этаже здания будут располагаться магазины и офисы. Планируемый срок сдачи дома – август 2019 года.
Покупателям жилья в доме от "Домстрой-Барнаул" по адресу ул. Островского, 23/ул. Георгия Исакова, 213 доступна ипотека от 6% и беспроцентная рассрочка. Возможна бесплатная онлайн-регистрация договора долевого участия. Проектную декларацию можно посмотреть на сайте компании. Здесь же доступна онлайн-трансляция со строительной площадки.
Строительная компания "Домстрой-Барнаул" давно зарекомендовала себя как надежный и ответственный застройщик в Барнауле. Многим горожанам и гостям города знакомы объекты, возведенные этой компанией в центральной и нагорной частях города. Деликатно обновляя облик города, делая его современным и динамичным, "Домстрой-Барнаул" предлагает своим клиентам новое комфортабельное жилье в лучших районах города.
Квартиры от компании "Домстрой-Барнаул" – это уверенность в будущем.
Компания "Домстрой-Барнаул"
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