Американские астрономы предсказали, что к 2050 году Солнце станет более холодным и тусклым, пишет "Лайф" со ссылкой на Astrophysical Journal Letters.
Автор статьи утверждает, что охлаждение Солнца произойдет в результате "гранд-минимума" солнечной активности — периодического события, когда магнитное поле Солнца ослабляется, образуется меньше пятен и излучается меньше ультрафиолета.
Во время исследования астрономы наблюдали за излучением схожих с Солнцем звёзд на протяжении 20 лет. В результате они сошлись во мнении, что к середине 21 века Солнце станет более тусклым.
Стоит отметить, что солнечная активность увеличивается и уменьшается с периодичностью в 11 лет. Астрономы рассчитали: к 2050 году температура Солнца может опуститься до маундеровского минимума, который был зафиксирован в период примерно с 1645 по 1715 год.
Комментарии
Опять "звездят" как Троцкий.
Думал, хоть помирать в тепле будем...
На, завтра погоду предсказать не могут, а Вы испугались.....2050год.,..
А мы будем более лучше одеваться.......
бездельники