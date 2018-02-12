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Россия завоевала вторую медаль на Олимпиаде благодаря фигуристам

, ИА "Амител"
В Пхёнчхане завершились командные соревнования в фигурном катании

Фото: ТАСС

Сборная России в командном турнире фигуристов заняла второе место. Она на семь баллов отстала от ставших олимпийскими чемпионами канадцев (66 против 73). Бронзу завоевали фигуристы сборной США (62 балла).

В состав входили танцевальный дуэт Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (выступали как в короткой, так и в произвольной программе), спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов (короткая), спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт (произвольная), Евгения Медведева (короткая), Алина Загитова (произвольная), Михаил Коляда (короткая и произвольная). Эта медаль стала второй для команды олимпийских атлетов из России на Играх-2018.

Медали в командном турнире фигуристов были разыграны второй раз в истории. На предыдущей Олимпиаде в этом виде программы победила сборная России. Командный турнир состоит из восьми видов. Победитель каждого вида получал десять баллов, спортсмен, занявший второе место, — девять баллов. Третье — 8 баллов и так далее. После короткой программы борьбу за медали продолжали только пять сильнейших сборных. В их число вошли команды России, Канады, США, Японии и Италии.

Это вторая медаль на Играх. Первую медаль в Пхёнчхане Россия завоевала 10 февраля. Бронзовую награду на дистанции 1500 метров получил шорт-трекист Семен Елистратов. Лидирует в неофициальном медальном зачете сборная Германии, спортсмены которой поднимались на первое место уже три раза.

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Читайте также в сюжете: Олимпиада-2018 в Пхёнчхане
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

12.02.2018 14:00
- гость -

Россия не может завоевывать медали, Т.К. официально в Олимпиаде не учавствует.

0  0
12.02.2018 14:02
- гость -

Амиковцы,прежде,чем что нибудь писать,нужно внимательно читать первоисточник! За первое место- 10 баллов,за второе-9 и так в порядке убывания отнимая по баллу! За десятое место-1 балл!

0  0
12.02.2018 14:02
- гость -

УчаВствовать это что за действие?!

0  0
12.02.2018 14:38
- гость -

Российский скелетонист Никита Трегубов рассказал, что американские и британские спортсмены на Олимпийских играх в Пхенчхане не желают здороваться с россиянами за руку. 22-летнего атлета цитирует «Спорт-Экспресс».

«Они со мной не здороваются, а я с ними. Ничего страшного. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли они», — сообщил Трегубов.

0  0
12.02.2018 14:42
- гость -

12.02.2018 14:38 - гость -

Детский сад, ясельная группа. Когда невоспитанные люди перестают здороваться, они думают что этим унижают визави. На самом деле показывают свою мерзкую душонку. Ребятам нужно радоваться что не получат никакой заразы от наглосаксов.

1  0
12.02.2018 14:54
- гость -

Американское издание Yahoo Sports назвало болельщиков команды олимпийских атлетов из России самыми активными на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
«Поддержка олимпийских атлетов из России является, бесспорно, самой массовой на Играх в Пхёнчхане. Сотни их соотечественников облачились в российские флаги, российские цвета и даже футболки с конкретным антиМОКовским заявлением «Россия в моём сердце!», — написал автор статьи Дэн Вэтцель.
Он отметил, что своей активной поддержкой болельщики просто издеваются над Международным олимпийским комитетом, который запретил российским атлетам использовать национальную символику на Играх в Пхёнчхан.©

0  0
12.02.2018 14:56
- гость -

На олимпиаду за медалями едут, а не здороваться.

0  0
12.02.2018 15:38
- гость -

Американцы никогда не блистали хорошими манерами, а уж спортсмены-то и умом

0  0
12.02.2018 15:59
Гонец из Пензы

не Россия, а спортсмены из России.
на олимпиадах соревнуются спортсмены, а не страны

0  0
12.02.2018 18:01
- гость -

12.02.2018 15:59
Гонец из Пензы
на олимпиадах соревнуются страны и спортсмены их представляющие. и только нашей стране запретили , сделали наших ребят сиротками

0  0
12.02.2018 19:26
Гонец из Пензы

18:01, почитайте олимпийскую хартию. там написано, что ОИ - состязания спортсменов, а не стран. если вы в этом участвуете, значит вы согласны с тем, что там написано. если вы не согласны - не участвуйте. всё просто.

0  0
12.02.2018 20:32
- гость -

почитайте олимпийскую хартию. там написано, что ОИ - состязания спортсменов, а не стран.

Ок. А почему все меряется общекомандным зачетом? Который можно определить как список стран.

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