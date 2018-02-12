Фото: dp.ru
Житель Алтайского края находился на борту самолета "Саратовских авиалиний" Ан-148, потерпевшего крушение в Раменском районе Московской области.
Об этом, как передает "Интерфакс", сообщили в МЧС России. В экстренном ведомстве установили место жительства всех 65 пассажиров и шести членов экипажа.
"Установлены места проживания всех пассажиров и членов экипажа, 35 из них жители Оренбургской области, 10 — из Москвы, четверо — из Саратова и по два человека — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области", — заявили в МЧС, добавив, что на борту было еще по одному человеку из таких регионов, как Мордовия, Удмуртия, Алтайский край, Ульяновская, Мурманская, Белгородская, Московская области и городов Астрахань, Казань, Новосибирск, Нижневартовск, Норильск, Пермь, Рязань, Сочи и Тамбов.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение в Раменском районе Московской области 11 февраля. Самолет выполнял рейс из московского Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.
Глава МЧС России Владимир Пучков подтвердил факт смерти всех людей, которые были в самолете.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Рассматриваются все версии произошедшего.
Комментарии
И что теперь,что находился???? Такое бывает иногда....Тупость какая то тотальная(((
Гость. Что значит тупость? у меня слов нет.
Скажите данные по пассажиру?ФИО?
13:33! А зачем Вам данные??? Родственники уже знают ,а другим знать не зачем(
странно конечно - сказать, что с Алтая был пассажир и не назвать его ФИО
впрочем, это не последняя новость