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Скамья подсудимых ждет 14 человек в Алтайском крае, которых обвиняют в целом ряде преступлений в составе организованного сообщества.
Как сообщили в краевой прокуратуре, злоумышленникам в зависимости от роли каждого инкриминируют организацию преступного сообщества и участие в нем, мошенничество, вымогательство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Согласно версии следствия, в 2015 году житель Алтайского края создал и возглавил преступное сообщество. "Оно состояло из двух организованных групп, действующих на территории Алтайского края. 9 членов преступного сообщества были объединены в целях совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Еще 5 обвиняемых привлекались для участия с ними в некоторых преступлениях", — уточняют в прокуратуре.
Потерпевшими от действий злоумышленников признаны 17 человек, часть из которых являются инвалидами по состоянию здоровья.
В надзорном ведомстве добавляют, что их на систематической основе заставляли платить деньги под вымышленными предлогами – якобы имеющихся долгов, неправильного поведения (не так посмотрели, не так что-то сказали или спросили), ставили "на счетчик", вывозили в целях устрашения за город на трассу, где избивали.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Заринский городской суд.
Комментарии
Вывезти, отбуцкать и оставить в степи - на суд божий...
А, так условно получат....
И как всегда никаких имен!
И как всегда никаких имен! - вдруг их узнают и ещё надо ког-либо прицеплять...