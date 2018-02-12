Порядка 50 гостиниц в Алтайском крае пройдут обязательную классификацию к 2019 году, сообщает официальный сайт администрации региона.
Как сообщают в ведомстве, закон направлен на совершенствование правового регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии. Классификация гостиниц будет проходить поэтапно. Гостиницы с номерным фондом более 50 номеров должны пройти ее до 1 января 2019 года, более 15 номеров – до 1 января 2020 года, а все остальные — до 1 января 2021 года.
Всего в Алтайском крае будет классифицировано более 400 коллективных гостиниц. Отметим, что до вступления в силу нового закона в регионе 10 гостиниц прошли процедуру классификации добровольно. В регионе три организации имеют право на осуществление классификации объектов туристской индустрии.
Комментарии
Гост.Барнаул, дотянет хоть до 2** ?