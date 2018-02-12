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Платформу геоданных для нужд сельского хозяйства внедрили в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Компания "Ростелеком" внедрила платформу геоданных "РусГИС"

В Алтайском крае компания "Ростелеком" внедрила геоинформационную платформу "РусГИС" для учета сельхозугодий и господдержки сельхозтоваропроизводителей. Проект реализован по заказу министерства сельского хозяйства региона.

Платформа геоданных "РусГИС", созданная на основе облачных web-технологий и выведенная на рынок в 2016 году, может выступать как национальная геоаналитическая платформа для отраслевых решений, геосервисов и данных. Она позволяет собирать, группировать и анализировать данные, собранные другими программами из различных источников, а также осуществлять межведомственное взаимодействие в части геоданных и геосервисов.

По условиям заключенного с министерством сельского хозяйства региона госконтракта "Ростелеком" произвел модернизацию действующей автоматизированной системы "РЕСПАК" Алтайского края, предназначенной для работы с сельхозпроизводителями по оказанию господдержки и госуслуг. Модернизация была произведена в части создания "Земельного паспорта", управление которым осуществляется с помощью платформы геоданных с последующей интеграцией созданных подсистем в систему межведомственного электронного взаимодействия органов региональной и федеральной исполнительной власти. Консультационные работы шли в течение трех месяцев. Еще три месяца понадобилось на проведение работ, которые были успешно завершены в утвержденный госконтрактом срок.

В обновленной АИС "РЕСПАК" "Земельный паспорт"" станет основным документом, по которому будет проходить учет сельхозугодий и выдаваться субсидии. Сельхозтоваропроизводители смогут самостоятельно в электронном виде заполнять данные, а министерство и муниципалитет – контролировать правильность их внесения, проводить анализ и вести учет неиспользованных или занятых различными культурами земель. Все сельхозугодья будут отображаться на интерактивной многослойной карте (кадастровой, спутниковой, карте векторных объектов и т.д.).

Стоит отметить, что в Алтайском крае самая большая площадь пашни – 6,5 млн гектаров – среди других регионов России. В "Земельный паспорт" включено более 135 тыс. участков сельхозугодий в 60 районах Алтайского края.

Интерактивная карта с возможностью масштабирования, навигации, удобным интерфейсом дает возможность поиска земельных участков сразу по нескольким критериям, просмотра общих сведений, границ участков и других геоданных. Созданная система размещена в Центре обработки данных (ЦОД) ПАО "Ростелеком". Задействованные мощности позволят работать в системе одновременно 100 пользователям.

"В ходе реализации проекта "Ростелеком" выполнил все требования заказчика. Программно-аппаратный комплекс имеет интуитивно понятный пользователям интерфейс, обладает высокой степенью надежности в случае возникновения критических ситуаций, — сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк. — Сегодня мы готовы предоставить платформу "РусГИС как полноценное ИТ-решение по управлению геоинформационными данными для других министерств, ведомств региона или бизнес-компании любого масштаба".

Платформа "РусГИС" разработана компанией "Ростелеком" на основе свободного программного обеспечения и включена в реестр "Российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных". Система постоянно модифицируется и оптимизируется.

Компанией "Ростелеком" заключены партнерские соглашения с "Роскосмосом", "Роскартографией", направленные на то, чтобы наполнять РусГИС новыми данными. Поступающая со спутников информация пополняет существующие базы данных, для того чтобы ими могли пользоваться российские предприятия и организации. На базе нашей платформы реализуются геоинформационные системы в сферах: земельно-имущественных отношений, лесного хозяйства, дорожного хозяйства, сельского хозяйства, нефтегазового комплекса, телекоммуникаций и других. Платформа “РусГИС” может быть использована для решения комплексных задач мониторинга территорий, связанных со сбором, хранением и обработкой больших объемов данных.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.02.2018 17:34
Doka

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