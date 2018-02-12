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Приговор суда по громкому делу о гибели пенсионерки в Бийске в результате опрокидывания остановочного павильона вступил в силу.
Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, виновным по данному делу был признан 63-летний предприниматель. Ему инкриминировали причинение смерти по неосторожности.
"Установлено, что он, являясь индивидуальным предпринимателем, получив разрешение на размещение торгового киоска с остановочным павильоном, в нарушение строительного регламента, правил и нормативов, фактически возвел по ул. Васильева в г. Бийске не связанные меду собой сооружения в виде киоска и остановочного павильона, проектная документация на которые отсутствовала, о чем ему было достоверно известно", — указывают в надзорном ведомстве.
Отмечается, что предприниматель также не обеспечил надлежащее техническое обслуживание объекта, в результате чего от порыва ветра произошло опрокидывание и падение павильона на проходившую мимо женщину 1949 года рождения.
Данный инцидент случился 4 октября 2015 года. Женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте.
Предприниматель виновным себя не признал, однако суд апелляционной инстанции счел приговор законным и обоснованным, а апелляционные жалобы стороны защиты отклонил.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, мужчина был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности, но его обязали выплатить 1 миллион рублей в пользу родственников погибшей.
Комментарии
Это в прошлом году было, о как и уже срока прошли.,..
а представители администрации, которые разрешили строительство и принявшие работы, получили наказание?
12.02.2018 14:49
Filin
А у тебя глаз рентген? ты все на глаз определить можешь? Как же тебе тяжело живется с неоконченным начальным образованием....
Филин абсолютно прав - дал разрешение -проверь результат . Потому так и живём , что никто ни за что не отвечает .
Киоск и павильон - временные объекты, на которые разрешение на строительство не требуется. А в администрации нет специалистов, которые проводили бы техническое заключение по конструкциям, это не их полномочия. Хотя найти виновных в лице администрации желание понятное.