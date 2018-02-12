Глава Саратовской области Валерий Радаев принял решение выплатить по одному миллиону рублей семьям жертв крушения самолета Ан-148. Об этом пишет РИА "Новости".
Напомним, пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение днем в воскресенье, 11 февраля. Воздушное судно следовало по маршруту Москва — Орск. Самолет разбился через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово.
На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
Комментарии
В бюджете Саратовской области вот так просто есть 71 000 000 рублей?
А разве летающей не страхуются автоматически?
15:26
Vanadiy2014 "А разве летающей не страхуются автоматически?"
По страховке получат 2,2 миллиона
Никакие деньги не возместят такую утрату и это всем понятно, соболезную родным и близким погибших!
Чтоб уничтожить всех в стране надо $2,5трлн