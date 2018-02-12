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Куда сходить барнаульцам с 12 по 16 февраля и как отдохнуть

, ИА "Амител", Мария Трубина
8 кинопремьер, 8 спектаклей, 2 концерта и выставка: рассказываем о самых интересных событиях наступившей недели

Началась новая рабочая неделя, а мы подготовили для вас новый культурный гид с самыми интересными событиями городской жизни.

Понедельник

Начать неделю можно с хорошего кино, например, посмотреть картину "Колесо чудес" режиссера Вуди Аллена. Главные роли здесь исполняют Джеймс Белуши, Джуно Темпл, Джастин Тимберлейк, Кейт Уинслет. Кроме того, можно посмотреть итальянскую комедию "Место встречи" или криминальный боевик "Охота на воров".

Вторник

В рамках программы "Органисты европейских соборов" в Барнаул приедет профессор Академии имени Эдварда Грига, титулярный органист Кафедрального католического собора Бергена норвежский музыкант Карстейн Аскеланд. Он выступит в филармонии 13 февраля в 18:30.

А в Молодежном театре Алтая покажут эскиз спектакля "Cash" Александра Липовского. Это пьеса о молодых людях, решивших совершить благородный поступок: достать денег друзьям на свадьбу; но в силу юношеской безбашенности они пытаются достичь благородной цели весьма сомнительными средствами.

Любителям искусства стоит посетить Государственный художественный музей Алтайского края, где открылась выставка "Жизнь во имя искусства", посвященная памяти одного из первых на Алтае профессиональных искусствоведов Ларисы Снитко. Как рассказывают в музее, с ее именем связано истинное понимание сути многообразной музейной практики, начало научного подхода к вопросам комплектования и каталогизации музейного собрания, издательской и просветительской деятельности музея.

"Огромна ее заслуга в том, что музей отдаленного от центра региона имеет шедевры русской и советской классики. Научные открытия в изучении искусства Алтая сопровождались ценными приобретениями. Благодаря активной собирательской деятельности Ларисы Иосифовны музей обладает теперь уникальным собранием первых профессионалов Алтая – Григория Гуркина и Андрея Никулина, художников, работавших на Алтае в 1920-е годы, в годы Великой Отечественной войны", — говорят в ГХМ.

На выставке "Жизнь во имя искусства" много шедевров, которыми гордится музей. Портреты Ивана Крамского и Павла Чистякова, Валентина Серова, пейзажи Константина Крыжицкого, Алексея Саврасова и других. При этом данные работы были приобретены музеем благодаря профессиональным связям Ларисы Снитко.

Среда

14 февраля в 18:30 в МТА покажут трагикомедию "Обыкновенное чудо". А в музкомедии в это же время можно будет посмотреть мюзикл "Ромео и Джульетта".

На большой экран выйдут две кинопремьеры, среди них российская мелодрама Олега Трофима "Лёд" и французская комедия "Сердцеед".

Четверг

В МТА зрителей ждут на спектакль по произведению Михаила Рощина "Валентин и Валентина", в драме покажут взрослую сказку "Очень простая история", а в музкомедии – "Баядеру", начало показов в 18:30.

В это же время в филармонии начнет свое выступление ансамбль "ВЕЧЁРКА" из Новосибирска. Коллектив ярко представляет традиционную культуру в России и за ее пределами, в его составе певцы и музыканты, виртуозно владеющие своим голосом и игрой на народных музыкальных инструментах: балалайка, баян, гармонь, домра, тамбурин и флейта. Художественный руководитель ансамбля — Антон Заволокин, продолжатель знаменитой в России музыкальной династии, родоначальников движения "Играй, гармонь!". Одноименный телепроект о народных музыкантах выходит в эфир уже более 30 лет.

Среди новых фильмов – "Призрачная нить" Пола Томаса Андерсона, вестерн "Недруги" Скотта Купера. А для детей выйдет новый мультфильм "Махнем на Луну!", созданный в Перу, а также "Муми-тролли и зимняя сказка" из Финляндии.

Пятница

В 18:30 в МТА пройдет показ трагикомедии "Старший сын" по произведению Александра Вампилова, а в драме — фэнтезии "Блудный сын" по мотивам киноповести Василия Шукшина "Калина красная".

В кино стартуют показы "Мумий Тролль: SOS Матросу!" — это фильм в жанре документальной музыкальной фантасмагории. Участие в проекте приняли Илья Лагутенко, Юрий Ложечник, Олег Пунгин, Евгений Звиденный и другие, а режиссером стал Дэнни Дрисдейл.

Также в кино покажут Концерт "X Japan: Мы — X" Стивена Кижака. Это удивительный, сокровенный портрет глубоко терзаемой, но несломленной и неудержимой виртуозной группы и музыки, которая очаровала множество самых преданных поклонников по всему миру. Невероятная рок-н-ролльная история об X JAPAN — самой большой и самой успешной в мире группы.

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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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