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Губернатор Алтайского края Александр Карлин в понедельник, 12 февраля, в ходе совещания с правительством региона дал поручение мэрии Барнаула восстановить исторические здания в городе, которые пострадали с начала года при пожарах. Губернатор поручил министерству финансов предусмотреть финансирование этих работ.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, информацию о причинах возгорания и о спасении музейных ценностей в здании филиала Государственного краеведческого музея представил заместитель главы правительства Андрей Щукин. По его словам, оперативные службы отреагировали своевременно: пожарные машины прибыли для тушения через пять минут после поступления сигнала о возгорании. По предварительной информации, пожар начался между первым и вторым этажами, в результате уничтожено левое крыло здания. В настоящее время специалисты МЧС и Следственного комитета продолжают расследование в связи с гибелью на пожаре человека. Практически все музейные ценности вывезли вовремя.

Александр Карлин поручил правительству края организовать комплексное обследование здания филиала музея, определить характер и степень повреждений, а также тактику работ по восстановлению здания. В течение недели предварительное заключение о стоимости восстановительных работ должны дать специалисты. Кроме того, министерству финансов Алтайского края поручено предусмотреть финансирование этих работ.

"Мы должны принять экстренные меры, чтобы максимально быстро восстановить здание. В первую очередь необходимо восстановить кровлю, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение здания и повреждение его конструкций. После неотложных работ, на втором этапе, будем выполнять полный цикл работ по восстановлению здания филиала Краеведческого музея. Особое внимание управление по культуре и архивному делу должно обратить на инвентаризацию всех фондов, которые были в здании. Необходимо понять, что повреждено, и принять исчерпывающие меры для того, чтобы восстановить утраченное", — сказал губернатор.

На время проведения восстановительных работ глава региона поручил организовать временное размещение экспозиции военно-исторического отдела Государственного краеведческого музея, при этом посетители должны увидеть максимальное количество экспонатов. Для этого подберут площадку с высокой транспортной доступностью.

Александр Карлин обратился к правительству края, а также администрации города Барнаула с призывом активизировать работу по восстановлению памятников, которые в последнее время пострадали от пожаров.

"У них разные формы собственности, но обязанность у всех владельцев одна, она вытекает из федерального и краевого законодательства. Специалисты должны определить, в каком виде памятники будут восстановлены или воспроизведены, под чью ответственность и в какие сроки. Просил бы не затягивать эти процессы. У нас в прошлые годы были пожары в подобных зданиях, к сожалению, никакого завершения работ или даже понимания о восстановлении зданий мы не имеем. Это вызывает напряжение у общественности и не красит наш город", — особо подчеркнул Александр Карлин.

В начале года в Барнауле произошло два крупных пожара, в которых пострадали памятники архитектуры. В частности, бывший дом купца Морозова на площади Свободы и "Дом афганцев" в самом центре краевой столицы.

