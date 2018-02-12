Скелетонист Никита Трегубов заявил, что американские и британские спортсмены не желают здороваться за руку с россиянами на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
"Они со мной не здороваются, а я с ними. Ничего страшного. Почему? Не знаю. Мне вообще все равно. Не здороваются, ну и пошли они", — сказал российский олимпиец.
Трегубов заявил, что такое отношение было к россиянам на Кубке мира по скелетону, проходившем в январе. По его мнению, поведение атлетов из западных стран имеет политический подтекст.
Комментарии
Не рукопожаты, ну что, у вас есть " Putin Team"
вообще-то они ни с кем не здороваются за руку - у них это не принято. Руку жмут, в основном, при первом знакомстве и все
Никите трегубову о медалях надо думать, а не кто ему руку пожал
12.02.2018 17:00
- гость -
никитке пиндосы лапку не подали. никитка обиделсо!
В Непале левую руку не протягивают, она для гигиены, у англичан правая.
Пожелание здоровья должно быть либо искренним либо никаким.
Не стоит обижаться нашим, знали куда едут.
Одно он сказал верно - «пошли они»!
Молодому человеку прежде ,чем выезжать из своего Мухосранска в "люди" , не мешало бы ознакомиться с обычаями народов и народностей , с кем собрался общаться.
Англичане в отличие от русских, очень редко подают друг другу руку при встрече (ограничиваются легким кивком головы вперед) и практически никогда не делают этого при прощании.Обниматься в Англии вообще не принято. ."
А вот послать их,нездоровающихся с незнакомцем , да - чистый менталитет по русски ,так сказать.
Можно только догадываться о недоумении (мягко) нашего молодого олимпийца в Кении,к примеру:
"В племени Акамба в Кении в знак глубокого уважения, представьте себе, плюют на встречного. Также плевками здороваются в племени масаи. Правда, они плюют на свои руки, а потом пожимают руку другому."(с)
Мартин-ты свинья!!!