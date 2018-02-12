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Крупный племенной завод "Чарышский", входящий в банкротный агрохолдинг "Изумрудная страна", выставили на продажу за 170,6 миллиона рублей, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Отмечается, что конкурсный управляющий ОАО "Племзавод "Чарышский" Евгений Горских выставил предприятие на торги единым комплексом. В советские годы племзавод считался одним из лучших хозяйств Сибири.
В 2011 году предприятие из федеральной собственности выкупил агрохолдинг "Изумрудная страна". В данный момент в имущество племзавода входят земельные участки, коровники, зернохранилища, автопарк, оборудование, водонапорная башня, магазин, а также около 700 голов крупного рогатого скота герефордской и симментальской пород.
В данный момент скот находится на безвозмездном хранении в ООО "Чарышское", с которым конкурсный управляющий в мае прошлого года заключил договор. Отмечается, что данная компания является залоговым кредитором племенного завода. И в единый лот включено заложенное ей имущество на сумму 58,8 миллиона рублей.
Часть имущества предприятия заложена Россельхозбанку (36,7 миллиона рублей) и Сбербанку (5,8 миллиона рублей).
Процедура наблюдения в отношении ОАО "Племзавод "Чарышский" была введена летом 2015 года. Весной 2016 года предприятие попало под внешнее управление, а спустя год, весной 2017-го, хозяйство признали банкротом и в отношении него открыли конкурсное производство.
Комментарии
Ключевое слово - был!
"В советские годы племзавод считался одним из лучших хозяйств Сибири." - купит очередной дядя и что своих работников привезет (с жильем, семьями...). Скорее всего работники будут те же, возможно, измениться мотивация, т.е. дело в руководителе. Вывод - зачем продавать всю контору, может надо руководителя подобрать / найти / назначить / выбрать по конкурсу ... или выгоднее распилить?