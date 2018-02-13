Торговый дом "Наладчик" в Барнауле принимает участие в Масленой неделе и объявляет о предстоящем розыгрыше продуктовых наборов. В них войдут основные продукты, необходимые для приготовления блинов, – это мука, сахар, подсолнечное масло. Чтобы иметь возможность их получить, необходимо будет успешно пройти тест на сайте Amic.ru. 14 февраля ищите его на нашем портале и правильно отвечайте на все вопросы. Тест, разумеется, будет посвящен празднованию Масленицы.
Всего подготовлено три призовых набора. Обладателю первого места вручат 2,5 литра масла, 5 кг сахара и 5 кг муки, а занявшие второе и третье места соответственно получат в подарок по 1 литру масла, 2,5 кг сахара и 2,5 кг муки.
Напомним, что торговый дом "Наладчик" более десяти лет успешно реализует крупы, сахар, муку и бакалею по низким ценам оптом и в розницу. Одноименный Бийский крупяной комбинат сегодня является одним из крупнейших комбинатов в Сибири. Благодаря собственному производству и грамотно налаженной работе, компания имеет возможность предлагать качественную алтайскую продукцию по действительно невысоким ценам. На сегодняшний день организация также является поставщиком продукции в другие регионы России и страны СНГ.
Торговый дом "Наладчик":
г. Барнаул, ул. Гоголя, 122
тел. 8 (3852) 58-57-08
td-naladchik.ru
tdnaladchik@bk.ru
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